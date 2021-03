Meloni "Africani non fuggirebbero se avessero futuro" Cosi' la leader di FdI Giorgia Meloni nel corso dell'iniziativa "Caput Mundi- l'Africa perduta"

"Nessuno fuggirebbe mai dalla sua terra se potesse non farlo. Se i giovani africani avessero un futuro non abbandonerebbero la propria patria. La lotta dei giovani africani per la sovranita' e per l'indipendenza e' una lotta per la difesa della propria identita', e questo fatto manda in cortocircuito la sinistra che tratta la questione africana con la retorica buonista che alimenta il sistema di sfruttamento. Con l'Africa si deve abbandonare l'approccio neocolonialista per un approccio alla cooperazione. Solo cosi' si puo' ridimensionare il dominio cinese". Cosi' la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni nel corso dell'iniziativa "Caput Mundi- l'Africa perduta" trasmessa su Facebook. "Possiamo giocare un ruolo fondamentale riscoprendo l'approccio di un grande italiano come Enrico Mattei", ha poi aggiunto.

(ITALPRESS).