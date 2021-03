Cdm: slitta il voto. Elezioni tra il 15 settembre e 15 ottobre Ufficiale il rinvio delle amministrative nella regione Calabria e in oltre mille comuni italiani

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, a causa dell'emergenza Covid, rinvia il voto previsto in primavera in Calabria e in oltre mille Comuni italiani. La finestra elettorale prevista dal dl messo a punto dal Viminale va dal 15 settembre al 15 ottobre.