Giustizia: esame avvocati, aumentano le sottocommissioni

Il ministero della Giustizia ha reso noto che "le nuove modalità di svolgimento dell'esame di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la prossima sessione, sono state definite, a fronte di un grande sforzo organizzativo". Le sottocommissioni passeranno infatti da 94 - quante erano nel 2019, composte da 10 membri ciascuna - a 250, con 6 membri (tre titolari e tre supplenti). In caso di necessità, poi, si potranno dividere in ulteriori sottocommissioni da 3 membri, che diventerebbero quindi 500 in totale.

Secondo proiezioni del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero, ogni sottocommissione da tre membri avrebbe complessivamente 52 candidati da esaminare in totale. Una commissione da sei membri - invece - avrebbe in carico 104 candidati.

"Il decentramento logistico e la digitalizzazione contribuiranno, peraltro, a fronteggiare il carico di lavoro in tempi ragionevoli, insieme alla possibilita' di attingere personale amministrativo anche da altre pubbliche amministrazioni, diverse dall'ambito della Giustizia", sottolinea il ministero.

