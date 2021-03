Letta è il nuovo segretario del Pd: «Ce la metterò tutta» Eletto con 860 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti: «Ora sforzo terribile»

"Noi siamo il motore del governo Draghi e prepariamo il dopo". Lo dice Enrico Letta nel suo intervento in assemblea Pd. "Il primo test saranno le amministrative dell'autunno ma il nostro obiettivo sono le politiche del 2023 per essere alternativi alla destra di Meloni e Salvini dobbiamo costruire e chiamare ognuno ad assumersi le proprie responsabilita'. Dobbiamo costruire un nuovo centrosinistra su iniziativa e leadership del Pd. Il Pd o ha l'ambizione di costruire una coalizione o perde ragion d'essere", afferma.

All'esito dell votazione Enrico Letta e' stato eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.

Il neo segretrario ha ringraziato, con un velo di commozione. "Grazie per la fiducia. Siamo chiamati a uno sforzo terribile, ce la mettero' tutta", ha detto "Grazie a tutti per la fiducia, la prendo come un momento di grandissimo onore. E' una giornata che ci lascia una grande voglia di fare, abbiamo di fronte un lavoro bello e importante in un momomento difficile del Paese. Ce la mettero' tutta".