Fico: "Agire come comunità coesa e rafforzare il Ssn" Il presidente della Camera in occasione della Giornata nazionale delle vittime del Covid

"Ci sono immagini che il nostro Paese non dimenticherà mai e che lo hanno segnato profondamente. Come quelle del 18 marzo dello scorso anno: i camion dell'esercito che a Bergamo trasportavano le bare dei morti verso i luoghi di sepoltura. Una dolorosa sequenza che restituiva in tutta la sua drammaticità la gravità dell'emergenza sanitaria". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un video messaggio in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus.

"Calamità sanitarie come quella che stiamo affrontando impongono di stringerci e agire come una comunità coesa. E richiamano le Istituzioni a un impegno serio e concreto per rafforzare il Sistema sanitario nazionale, in cui lavorano uomini e donne che con dedizione, coraggio e generosità sono in prima linea quotidianamente al servizio della collettività. La sanità pubblica - osserva - è un pilastro fondamentale della nostra democrazia, essenziale per l'effettiva tutela del diritto alla salute e per la garanzia dei principi di uguaglianza e solidarietà. Per questo le devono essere destinate risorse umane e finanziarie consistenti e significative".

Secondo Fico "è necessario potenziare il sistema ospedaliero, aumentando il numero di posti letto in rapporto agli abitanti e occorre renderlo sinergico rispetto a una rete di assistenza di prossimità, attraverso la medicina territoriale e le cure domiciliari. L'obiettivo deve essere quello di assicurare un accesso effettivo ed equo alle cure in ogni parte del territorio nazionale, attraverso la definizione di standard uniformi". In tal senso, conclude, "il Pnrr è uno strumento decisivo in questa direzione prevedendo l'utilizzo delle risorse anche per interventi specifici nel settore della salute. Serve una visione lungimirante che, facendo tesoro della dolorosa esperienza che stiamo vivendo, possa efficacemente affrontare e vincere le sfide che ci attendono". (Italpress)