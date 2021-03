Governo, Renzi: "Nuova stagione con Draghi" “Sconfitta del populismo”

"C'e' una nuova stagione, innanzitutto politica, che l'Italia ha davanti a se'. E' la stagione della primavera, la stagione che si e' aperta con il cambio di Governo e l'arrivo di Mario Draghi a palazzo Chigi. Non ci credeva nessuno, ci davano dei pazzi". Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervenendo all'assemblea del partito. Per Renzi "molti dicevano: Italia Viva e' finita, e' divisa, ha perso tutte opportunita' per poter giocare un ruolo fondamentale" e "nel giro di due mesi abbiamo visto che l'Italia e' tornata ad essere quello che deve essere: una grande potenza mondiale. E' vostro merito se in Italia ha vinto la politica e ha perso il populismo", ha poi aggiunto Renzi rivolgendosi all'assemblea. "L'arrivo di Draghi - ha detto - e' la sconfitta del populismo".

