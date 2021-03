Salvini: "C'è chi pensa agli italiani e chi allo ius soli" Il leader della Lega ha rilasciato dichiarazioni spontanee nell'ambito del processo Open Arms

"C'e' chi pensa allo ius soli e c'e' chi pensa ad aiutare gli italiani in difficolta' con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, Enrico stai sereno". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che continua: "Il paradosso e' che colui il quale con 'pervicace e ostinata determinazione' ha tentato di 'determinare una forzata responsabilita' dello stato italiano' per eventi non di sua competenza attraverso un vero e proprio 'atto di forza' indossi oggi le vesti di vittima. Mentre per chi per dovere costituzionale aveva l'obbligo di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza della nazione e' chiamato a risponderne sul banco degli imputati". Chiarisce Salvini concludendo le dichiarazioni spontanee nell'ambito dell'udienza del processo Open Arms, citando le annotazioni di polizia giudiziaria del 16 agosto 2019 e del 20 agosto 2019 sull'atteggiamento della Ong.