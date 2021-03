Dl Sostegni, Berlusconi: "Imboccata strada giusta" Salvini: "Primo mattoncino, occorrerà di più"

Il Dl sostegni "e' la soluzione che noi avevamo chiesto per primi, l'unica che puo' che puo' dar vita ad una collaborazione tra forze politiche avversarie, per vincere la lunga e difficile lotta contro la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche e sociali. Forza Italia partecipa a questo tentativo con lealta', con convinzione, con spirito costruttivo.

Questo non e' il momento per pensare all'interesse di parte.

Questo non cancella pero' le profonde differenze che distinguono Forza Italia da tutti gli altri movimenti politici, dai nostri avversari della sinistra ma anche dai nostri alleati del centro-destra". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un video su Facebook. "Forza Italia e' qualcosa di unico, che non e' mai esistito prima nella storia italiana e che non e' paragonabile a nessun altro movimento politico - aggiunge - Siamo l'unica forza politica che ha un'identita' chiara, che non ha mai dovuto cambiare linea, che non e' dilaniata da conflitti interni sulle idee o sui programmi".

"Chi altro in Italia si ispira ai valori della liberta', del cristianesimo, del garantismo e all'amore per l'Europa - prosegue Berlusconi - Chi altro in Italia puo' dirsi davvero liberale, cristiano, garantista, europeista? Chi altro ha professato queste idee per 27 anni, senza mai cambiarle, senza mai doverle mettere in discussione, senza mai contraddirsi? Nessun altro. La famiglia, il lavoro, l'impresa, lo stato di diritto, l'Europa per noi non sono parole vuote. Sono i nostri valori, sono il nostro modo di essere, sono la nostra vita anche fuori dalla politica. Per questo oggi possiamo partecipare a questo governo con la forza delle nostre idee e delle nostre proposte, in difesa delle famiglie e delle imprese. La lotta contro il virus sara' lunga, ma la strada imboccata e' quella giusta. L'accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi e' in difficolta', i risarcimenti per le aziende che sono in perdita, l'abolizione dei codici Ateco per i risarcimenti, i congedi parentali immediati e il contributo per le baby sitter quando le scuole chiudono: sono passi concreti del governo sulla strada giusta, quella indicata da Forza Italia".

"Hanno gridato al condono per lo stralcio di alcune cartelle esattoriali che risalgono a 10-15 anni fa e che in un Paese normale sarebbero gia' state stralciate. Questo decreto e' il centro della riforma? No e' il primo mattoncino". Lo ha detto Matteo Salvini, in diretta su Facebook da Milano, dalla Scuola di Formazione Politica della Lega."Questo decreto e' il primo segnale di un'inversione di tendenza, a favore dei lavoratori autonomi", ha detto ancora Salvini. "Occorrera' fare molto di piu', chiederemo al Governo Draghi di agire con coraggio - ha aggiunto - Sullo scostamento di bilancio chiederemo coraggio, visione e di mettere su tavolo tutto quello che serve. Nel prossimo dl ad aprile non ci sara' qualcosina, ma una montagna, non da scialacquare ma che serve. La benzina da immettere nel motore. Quindi con 20 miliardi non vai da nessuna parte, ma ne servono 30, 40, 50, 60, 70, anche 100 se servono".

(ITALPRESS).