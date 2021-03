Vaccino: il sindaco di Corleone ritira le dimissioni Erano state presentate lo scorso 8 marzo dopo che e' emerso che si era sottoposto al vaccino

Il sindaco di Corleone Nicolo' Nicolosi ha deciso di ritirare le dimissioni. Erano state presentate lo scorso 8 marzo dopo che e' emerso che si era sottoposto al vaccino insieme ad alcuni membri della giunta. La decisione dopo la riunione con i capigruppo consiliari e il presidente del Consiglio comunale. «Mi hanno convinto e ho accettato - dichiara Nicolosi all'agenzia Italpress - ho detto di si' con la premessa che deve esserci ritrovata armonia in consiglio e con la citta'. Personalmente sento il dovere di proseguire con dedizione ancora piu' grande, perche' a Corleone possano trovare concreta realizzazione le grandi opere avviate e da inaugurare tra l'anno in corso e il prossimo. Tutto cio' sara' ancora piu' possibile attraverso un nuovo patto di collaborazione e comprensione con tutta la cittadinanza, entrato in crisi a seguito delle vicende di queste settimane che hanno registrato fratture e contrapposizioni».

«Per raggiungere questo risultato personalmente rinuncero' ad ogni azione di riconoscimento delle mie ragioni, auspicando che analogo comportamento possa riguardare tutti - continua Nicolosi - Cosa mi resta di tutta questa vicenda? C'e' rammarico e credo di aver dimostrato la mia correttezza. I vaccini vanno utilizzati tutti, non c'erano regole precise, io rientravo nella categoria prevista ma non l'ho mai chiesto personalmente, anzi lo avrei ceduto volentieri. In ogni caso cio' che e' accaduto a San Mauro Castelverde dove la giunta si e' riunita, un assessore e' risultato positivo e adesso tutti sono in isolamento dimostra che gli amministratori sono tra le categorie che dovrebbero essere vaccinate. Un sindaco non puo' lavorare in smart working ed e' giornalmente a stretto contatto con tantissime persone».

