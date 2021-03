Orlando: "Per riaprire bisogna prima domare il Covid" Il ministro del Lavoro: "Quelli che protestano hanno tutti ragione ma dobbiamo essere uniti"

"Quelli che protestano hanno tutti ragione. La domanda da farsi e' pero' quale matrimonio, spettacolo, spettacolo circense si possa fare se non si doma il virus. Dobbiamo essere uniti nello sconfiggere il virus e questo puo' avvenire con il vaccino. La risposta unica e' facciamo piu' veloce possibile per uscire dal tunnel". A dirlo il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Tg4 commentando le proteste delle varie categorie lavorative contro le chiusure per via dalla pandemia.

(ITALPRESS).