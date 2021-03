Covid, Lamorgese: "Liberi per l'estate? Sono fiduciosa" "Mi sono prenotata ieri per il vaccino, mi vaccinerei anche con Astra Zeneca"

"Liberi per la prossima estate? Io sono molto fiduciosa, certo molto dipendera' dalla campagna di vaccinazione ma le dosi stanno arrivando e c'e' stata una presa di posizione netta da parte del premier Draghi". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ospite di Maria Latella al Caffe' della domenica su Radio 24. Io sono positiva per carattere e in questo caso vedo anche che la campagna di vaccinazioni sta prendendo una buona piega", ha aggiunto Lamorgese.

"Mi sono prenotata ieri per il vaccino, mi vaccinerei anche con Astra Zeneca, qualunque tipo di vaccino andra' bene". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ospite di Maria Latella al Caffe' della domenica su Radio 24. "Ieri mi sono segnalata alla Regione Lazio per prenotare la vaccinazione, era il mio momento. Non so ancora quale vaccino mi verra' somministrato, mi arriveranno informazioni riguardo la tipologia e il luogo dove lo dovro' fare. L'importante e' vaccinarsi", ha aggiunto Lamorgese.

