Vaccino, Gelmini:"Obbligo per i medici è regola di buon senso" Le parole della Ministra: "Necessario per la salute degli operatori e per i malati"

"Obbligo del vaccino per i sanitari? Vogliamo dare cornice regolatoria uguale per tutte le Regioni. La lotta alla pandemia e' competenza nazionale come ha ribadito la Corte costituzionale. L'obbligo di vaccinazione e' necessario per la salute degli operatori sanitari e per i malati, e' una norma di buon senso e deve essere uguale per tutte le Regioni". Lo ha dichiarato la Ministra per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini a Che Tempo che Fa su Rai3 aggiungendo:

"Domani ci sara' conferenza con le Regioni con il generale Figliuolo e il presidente Bonaccini. Non possiamo permetterci il lusso di riformare il lusso del titolo V della Costituzione, ma dobbiamo costruire una reale collaborazione e io ho trovato la massima disponibilita', c'e' bisogno di grande unita' nazionale anche sui territori".

(ITALPRESS).