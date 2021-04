Copasir, Casellati e Fico: serve accordo su presidenza I presidenti del Senato e della Camera e l'elezione del presidente

I presidenti del Senato e della Camera, Casellati e Fico, hanno inviato una lettera al presidente del Copasir, Raffaele Volpi, con la quale hanno comunicato gli esiti delle loro comuni valutazioni rispetto alla composizione del Comitato e alla sua Presidenza, il cui assetto, a seguito della formazione dell'ampia maggioranza parlamentare di sostegno al Governo Draghi, non corrisponde piu' alle previsioni recate dalla legge n. 124 del 2007.

Nella lettera i presidenti spiegano le ragioni giuridiche in base alle quali non possono mettere in atto alcun intervento di carattere autoritativo sul Comitato. "Non possono infatti ne' imporre dimissioni, ne' revocare i componenti, ne' sciogliere o dichiarare l'organo decaduto", si legge in una nota congiunta di Camera e Senato.

Ne consegue che la richiesta formulata dai Gruppi di Fratelli d'Italia della Camera e del Senato, finalizzata a veder attribuita la Presidenza del Copasir a un parlamentare di opposizione, "potra' essere soddisfatta esclusivamente attraverso accordi tra le forze politiche, che i Presidenti si riservano di verificare in sede di Conferenza dei Capigruppo. I Presidenti infine chiariscono che il Copasir allo stato attuale puo' operare nella pienezza delle sue funzioni". (Italpress)