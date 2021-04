Cashback: Senato boccia mozione Fdi Meloni: "Di questa scelta risponderanno agli italiani"

L'Aula del Senato ha bocciato la mozione di Fratelli d'Italia contro il cashback. I voti contrari sono stati 114, quelli favorevoli 20 e gli astenuti 89. "La maggioranza Draghi non sente ragioni: fa cadere nel vuoto l'appello di Fratelli d'Italia e in Senato vota contro la nostra mozione per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. I partiti che sostengono il governo Draghi hanno scelto ufficialmente di allinearsi alla posizione del Pd e del M5s: in piena pandemia l'Italia buttera' 5 miliardi di euro per la lotta al contante e la lotteria degli scontrini invece di destinare quelle risorse per salvare aziende in crisi e posti di lavoro a rischio. Di questa scelta risponderanno agli italiani". Lo afferma in una nota Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia.

(ITALPRESS).