Salvini "A maggio si ritorna alla vita senza coprifuoco" Le vaccinazioni stanno andando bene e stanno aumentando i guariti

"Le vaccinazioni stanno andando bene, ieri in Lombardia ne sono state fatte 115 mila e siamo ormai vicini, in tutto il paese, a quota 500 mila, stanno aumentando i guariti, si stanno svuotando i letti in terapia intensiva, se i dati andranno avanti così, con 400 mila vaccinazioni al giorno, penso che entro maggio il ritorno alla vita senza coprifuoco sia un obiettivo raggiungibile". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Radio Capital. "Il mio obiettivo è arrivare alla cancellazione del coprifuoco, alla libertà - ha aggiunto -. Entro metà maggio il coprifuoco può essere tranquillamente cancellato". (Italpress)