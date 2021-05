Speranza: "Responsabilità sanitari, Senato segnale importante" Il ministro della Salute: "Credo che sia un provvedimento giusto"

"Il Senato ha appena approvato un emendamento particolarmente atteso dal mondo medico e sanitario e che ha visto impegnati insieme il Ministero della Salute e quello della Giustizia, con l'obiettivo di limitare la responsabilita' penale ai soli casi di colpa grave, per eventi avvenuti nella fase dell'emergenza Covid-19. Credo che sia un provvedimento giusto, che da' un segnale importante a chi ha lavorato in primissima linea in una fase cosi' dura ed ha aiutato il Paese con il massimo dello sforzo e dell'impegno". Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza. (ITALPRESS).