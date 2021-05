Berlusconi, Ronzulli: "Non è tempo di coccodrilli" Lo riferisce la senatrice sulle condizioni di Salute del presidente di Forza Italia

Non e' tempo di coccodrilli, per quelli c'e' ancora tanto tanto tempo". Lo riferisce la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, in merito alle condizioni di salute del presidente del partito Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano dall'11 maggio. Secondo Ronzulli Berlusconi dovrebbe essere dimesso "in questi giorni".

(ITALPRESS)