Covid, "Spostare coprifuoco e riaprire locali all'interno" Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato

"Con i contagi ormai in calo, meno ricoveri e la campagna vaccinale che prosegue spedita, la situazione e' migliorata. La cabina di regia deve spostare il coprifuoco, in attesa eliminarlo del tutto, riaprire i locali anche all'interno e far ripartire le attivita' ancora ferme". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in una dichiarazione al Tg2.