Toscana: sfregiato monumento partigiano: condanna di Giani "Un gesto ignobile"

"Sfregiare un'opera in memoria dei partigiani è un gesto ignobile, che ci ferisce tutti e verso il quale va la nostra ferma condanna". Cosi' il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani commenta quanto accaduto a Chiassa superiore, in provincia di Arezzo, dove questa notte ignoti hanno vergato il murale in ricordo degli "Eroi della Chiassa", i partigiani Battista Mineo e Giuseppe Rosadi che il 29 giugno 1944 salvarono la vita a oltre 200 persone dopo una trattativa con i militari nazisti. "Sono molto dispiaciuto - prosegue Giani - per cio' che e' successo. Quella di Mineo e Rosadi e' una bellissima storia di coraggio e altruismo che rende onore alla Toscana e che deve spingerci a mantenere alta la guardia contro fenomeni di nostalgia nei confronti di un periodo che semino' morte e distruzione nella nostra regione".

Italpress