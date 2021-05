Lavoro, Sala incontra Orlando "Progetti per ripartenza Milano" “Test importante per tutto il paese”

Incontro oggi a Palazzo Marino tra il Sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Ministro per il Lavoro, Andrea Orlando. Nel colloquio Sindaco e Ministro hanno affrontato vari argomenti legati alla ripresa post pandemia soffermandosi in particolare sul tema dell'occupazione, e su quali interventi si stanno mettendo in atto a Milano nell'immediato e per il futuro.

"Milano rappresenta un test importante per tutto il Paese - ha detto il Sindaco Sala - e con il Ministro ci siamo confrontati sulle problematiche di gestione delle richieste e delle offerte di lavoro nella nostra citta'. Durante il nostro incontro si e' parlato ovviamente anche di Recovery Plan e di impiego delle risorse che saranno messe a disposizione per progetti destinati a creare nuovi posti di lavoro e non utilizzati come semplici sussidi".

(Italpress)