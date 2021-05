Franceschini: a breve misure per i lavoratori dello spettacolo Il ministro della Cultura annuncia novità sugli aspetti previdenziali e assistenziali

"Sto proponendo delle misure attese da anni di protezione previdenziale e assistenziale, per la prima volta in questo settore". Lo ha annunciato Dario Franceschini, ministro della Cultura, ospite di Restart in onda questa sera su Rai2, riferendosi ai lavoratori dello spettacolo. "In un settore che era totalmente privo di ammortizzatori sociali come quello dello spettacolo, oltre ad interventi di carattere generale, abbiamo varato provvedimenti per oltre 4 mld di euro".

E' la risposta del ministro Franceschini all'appello che Piero Pelu', impegnato nella campagna per il Ristoro immediato a favore delle imprese e dei lavoratori dello spettacolo, gli ha recapitato nel corso della puntata di Restart in onda su Rai2 questa sera. "Non e' bastato, bisogna fare di piu', stiamo lavorando", ha assicurato il ministro. (Italpress)