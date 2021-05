Carfagna: Meloni? Non è detto che sia leader del centrodestra Il ministro per il Sud e la leadership possibile della guida di Fratelli d'Italia

"Meloni e' oggettivamente molto brava, la sua ascesa e' un dato di fatto, come lo sono la crescita nei sondaggi.

La premia la sua bravura e la sua leadership ma anche il fatto che sia l'unico partito all'opposizione, e quindi non mi sorprende, e' normale che raccolga consensi. Ma la storia ci insegna che non sempre chi guida un partito sara' poi il futuro capo della coalizione o addirittura del governo. Ne sarebbe in grado? Non lo so...".

Cosi' la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, ospite a Otto e mezzo su La7. "La regola (della leadership al primo partito arrivato alle elezioni, ndr) e' ampiamente superata da quando Salvini ha tradito la coalizione facendo il governo con i 5 Stelle. Ma ci sono personaggi che piu' che leader di partito sono sindacalisti di partito".

"Perche' mai Salvini dovrebbe destabilizzare il Governo? E' andato avanti con slogan come 'prima gli italiani' e questo governo difende i cittadini italiani. Mi auguro che chi dice 'prima l'Italia', in un momento disastroso come questo, metta da parte i sondaggi", ha aggiunto. (Italpress)