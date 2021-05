Migranti, Letta: "L’Ue è drammaticamente indietro" Così il segretario del Partito democratico oggi a margine di un incontro a Bruxelles

"Chiediamo in maniera forte un cambiamento delle politiche europee, un rafforzamento delle politiche di safe and rescue e che ci sia una maggiore capacità da parte dei Paesi europei di partecipare nella condivisione delle rilocalizzazioni". Così il segretario del Partito democratico oggi a margine di un incontro a Bruxelles con l'Alto rappresentate Ue per la politica estera Josep Borrell. L'Europa ha fatto molti passi avanti su diversi temi come le questioni finanziarie e sociali, ma sulla questione migratoria siamo drammaticamente indietro e non è possibile continuare così", ha concluso Letta.