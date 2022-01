De Luca sfotte Zaia: "Casellati? C'è video mentre voti, ti ricatto..." Sul Quirinale: "Cassese altra intuizione luminosa, brillante...". Ma Zaia non raccoglie provocazione

Sull'autonomia d'accordo, "Regione Autonoma Veneto e Regione Autonoma Campania", sul voto per il Quirinale Vincenzo De Luca provoca invece Luca Zaia sull'indicazione di voto per Elisabetta Casellati: "C'è il video mentre voti, poi ti ricatto...". Anche oggi in Transatlantico i due governatori danno vita a un duello di battute, con il campano che imperversa: "Cassese è un'altra intuizione luminosa, brillante...". Ma il veneto non cade nella provocazione.