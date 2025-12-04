Tatiana Tramacere ritrovata viva in una mansarda: indagini su sequestro o fuga

La 27enne di Nardò era scomparsa dal 24 novembre: ora è in buone condizioni, interrogato l’amico

Si valuta l’ipotesi del sequestro come quella della fuga volontaria. La comunità di Nardò esulta, mentre gli inquirenti ascoltano il 30enne, formalmente indagato

Ritrovata viva dopo dieci giorni di angoscia. È finito nel migliore dei modi il giallo della scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò svanita il 24 novembre. La giovane è stata trovata viva in una mansarda riconducibile all’amico Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, cittadino romeno da anni in Italia. Le sue condizioni sono state definite «buone» dal colonnello dei carabinieri Andrea Siazzu, che invita alla prudenza: «Sta bene, ora lasciateci lavorare».Il ritrovamento ha cancellato l’incubo che per ore aveva travolto la comunità, quando una voce incontrollata aveva fatto temere il peggio. L’allarme è rientrato poco dopo, quando i militari hanno confermato che Tatiana era viva.

La gioia della famiglia e le domande ancora aperte

Rino Tramacere, il padre, ha faticato a trattenere l’emozione: «Sto vivendo il mio Natale in anticipo». Accanto alla giovane c’è il fratello Vladimir, che l’ha raggiunta appena avuta la notizia. Prima del rientro a casa, Tatiana sarà sottoposta a controlli clinici. La famiglia chiede silenzio e rispetto. «Cosa diciamo a Dragos? Niente, sarà la legge a fare il suo dovere», afferma il padre, ancora scosso da giorni di attesa e paura.

La folla, la tensione e l’interrogatorio dell’amico

Gheormescu è stato raggiunto dai carabinieri nella serata di giovedì e portato in caserma. Davanti alla sua abitazione si è radunata una folla crescente, tra urla, spintoni e tentativi di ingresso nell’edificio. La situazione è degenerata al punto da richiedere un cordone di sicurezza. Anche i familiari della ragazza, giunti sul posto, sono stati travolti dall’emozione della folla. Il 30enne è formalmente indagato per istigazione al suicidio, un’iscrizione definita «atto dovuto» dagli inquirenti. Le verifiche nella mansarda e il sequestro dei dispositivi elettronici serviranno a chiarire i dieci giorni che hanno separato Tatiana dalla sua famiglia.

Il racconto dell’ultimo incontro

Gheormescu aveva spiegato di essere stato l’ultimo a vedere la giovane, la sera del 24 novembre al parco Raho. Aveva dichiarato che la ragazza stava per partire e che si era offerto di accompagnarla a Brescia. Da quel momento, però, le versioni non coincidono: Tatiana aveva acquistato un biglietto, ma a quel pullman non sarebbe mai salita. Alla famiglia aveva parlato di un desiderio di riconciliarsi con l’ex fidanzato. Gli investigatori stanno ora incrociando testimonianze, spostamenti e dati tecnici. «Stiamo lavorando a 360 gradi», conferma il colonnello Siazzu, che ha fatto arrivare personale specializzato da Roma. Il sindaco Pippi Mellone parla di «un sospiro di sollievo» e ringrazia chi non si è arreso nelle ricerche. È un sentimento condiviso da tutta la città, scesa più volte in piazza nei giorni scorsi per chiedere di non spegnere i riflettori sulla scomparsa. Ora gli inquirenti cercano di capire cosa sia accaduto in quella mansarda e quali siano state le condizioni della giovane durante la sua assenza. Una verità che dovrà emergere lontano dai clamori, mentre Nardò si gode il ritorno della ragazza che temeva perduta.

