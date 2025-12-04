Elicottero precipita in Valtellina: quattro persone tratte in salvo Il velivolo è caduto a Le Prese, nel comune di Lanzada. Tutti gli occupanti sono vivi

La caduta del velivolo. L’allarme è scattato alle 8.35, quando alcuni testimoni hanno visto un elicottero perdere quota e precipitare nei pressi di Le Prese, una zona montana del comune di Lanzada, in provincia di Sondrio. Il mezzo stava sorvolando l’area nell’ambito degli interventi di ripristino successivi alla frana del 12 novembre che aveva colpito la Valmalenco. Le prime ipotesi sulla dinamica. Secondo le informazioni raccolte nelle prime ore, il velivolo potrebbe aver urtato uno sperone di roccia mentre effettuava una manovra operativa. L’impatto avrebbe provocato la perdita di controllo e la caduta. Le indagini dovranno ora chiarire l’esatta sequenza degli eventi e verificare eventuali responsabilità tecniche o operative.

I soccorsi e le condizioni degli occupanti

A bordo c’erano quattro persone, tra cui una ragazza di 27 anni. Nonostante la violenza dell’impatto, tutti gli occupanti sono stati estratti vivi dagli operatori del 118 e affidati al personale medico. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco da Sondrio e Chiesa Valmalenco, carabinieri, elisoccorso Areu e squadre del Soccorso alpino e speleologico, chiamati a operare in un’area particolarmente impervia. Non sono ancora state confermate le generalità degli occupanti. Alcune indiscrezioni indicano il pilota Maurizio Folini come possibile comandante del volo, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. Le autorità locali hanno avviato verifiche sull’idoneità del velivolo e sulle condizioni operative al momento dell’incidente.