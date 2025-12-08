Elodie annuncia lo stop ai live: «Mi fermo un po’, torno nel 2027» La cantante conclude il tour a Roma e comunica una lunga pausa dai concerti

L’ultima tappa del tour, a Roma, si è trasformata in un momento di congedo. Elodie, visibilmente emozionata, ha ringraziato il pubblico per l’affetto ricevuto lungo un anno scandito da stadi, palazzetti e continui sold out. «Mi avete dato tanto amore», ha detto, prima di sorprendere la platea con l’annuncio della pausa. La cantante ha spiegato che la decisione nasce dall’esigenza di fermarsi dopo mesi di attività intensa. Una pausa che le permetterà di recuperare energie e dedicarsi alla progettazione di nuove idee artistiche, senza l’urgenza di un calendario fitto di appuntamenti. «Ora mi fermo per un po’», ha sottolineato, lasciando trapelare gratitudine e sollievo. Pur annunciando lo stop, Elodie ha rassicurato i fan. Ha raccontato di avere già in mente un nuovo spettacolo, un palco diverso, un concept che segnerà la sua ripartenza. La promessa di tornare nel 2027, pronunciata con entusiasmo, ha suscitato un lungo applauso del pubblico romano, impegnato a salutarla senza malinconia. La pausa priverà le platee della sua presenza scenica per tutto il 2026, un vuoto che i fan dovranno colmare seguendo eventuali progetti discografici o collaborazioni che potrebbero emergere nel frattempo. Il ritorno nel 2027, tuttavia, è già percepito come l’inizio di una nuova fase, attesa e carica di aspettative.