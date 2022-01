Governo, Tajani: "Per noi nessun cambiamento nell’esecutivo" "Per noi restano quelli che ci sono", così il vicepresidente di Forza Italia

Ipotesi di rimpasto di governo? "Questo dovete chiederlo alla Lega. Il centrodestra non è nè un monolite nè un partito unico, noi ci siamo messi a disposizione con senso di responsabilità per risolvere i problemi degli italiani. Nel governo ci sono delegazioni di Forza Italia e della Lega, noi chiediamo ai nostri rappresentanti di continuare a lavorare. Il governo deve continuare a lavorare intensamente, ci sono risposte concrete da dare agli italiani. Noi non abbiamo proposto il cambiamento di alcun ministro o sottosegretario. Per noi restano quelli che ci sono".Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a "Mezz'ora in più" su Rai3.

