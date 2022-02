Meloni: "Centrodestra deve avere più coraggio, è maggioranza nel Paese" "Le idee delle quali siamo portatori come centrodestra sono maggioritarie nella nazione"

"Il tema non è di incomprensioni altrimenti sarebbe tutto più facile. Il tema è che io lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso e che non rincorra le sirene della sinistra e su questo non abbiamo le stesse posizioni. Fratelli d'Italia andrà al Governo, se ci andrà, solo in una coalizione di centrodestra, il centrodestra per noi è fondamentale così come è fondamentale mantenere l'unità. Quindi non è un problema di incomprensioni ma di posizionamento politico". Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Non Stop News" su Radio RTL 102.5. "Noi sosteniamo delle tesi che nella gran parte dei casi sono visioni opposte alla sinistra, ho sentito Salvini dire noi abbiamo scelto l'Italia, ma che vuol dire? Per me vuol dire portare avanti la visione del centrodestra... La Lega era contraria all'obbligo vaccinale e c'è l'obbligo, era contraria al green pass e il green pass c'è. Per me c'è un problema di posizionamento - ha ribadito -. Io voglio bene a tutti e ho sempre parlato di unità ma credo che un chiarimento serva".

"Le idee delle quali siamo portatori come centrodestra sono maggioritarie nella nazione, credo che bisogna avere più coraggio nel rappresentarle senza piegarsi a questa idea secondo la quale in Italia sei presentabile solo se vai al governo con la sinistra - ha sottolineato Meloni -. Io sono orgogliosa di essere una persona di destra e di centrodestra, come lo sono decine di milioni di italiani. Il centrodestra se vuole provare a fare un lavoro per il futuro deve decidere di essere orgogliosamente portatore delle sue idee, questo non lo si può fare con Pd e M5S". (Italpress)