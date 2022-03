Salvini: "Ci opporremo ad aumento tassa sulla casa" "Di tutto c'è bisogno fuorché prendere soldi agli italiani"

"Voglio vivere in un Paese dove si tassi il giusto, dove tutti paghino il dovuto nel nome della flat tax. La casa per gli italiani è sacra, riformare il catasto per aumentare la tassa sulla casa è un qualcosa di cui non si sente assolutamente il bisogno". Lo ha detto Matteo Salvini, leader

della Lega, intervenuto all'evento "Biennale del futuro" con la Destra Liberale Italiana. "Mettere le mani nelle tasche dei contribuenti a pagare di più nell'immediato non ha niente a che fare con le riforme e con il Pnrr - prosegue Salvini - Ci siamo opposti e ci opporremo come Lega e centrodestra, di tutto c'è bisogno fuorchè prendere soldi agli italiani". (Italpress)