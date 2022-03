Ucraina, Di Maio: "Un tavolo parallelo per la tregua umanitaria" "Mettere in salvo queste persone innocenti è la nostra priorità e dobbiamo riuscirci"

"Un milione di bambini in fuga dall'Ucraina in meno di due settimane. Questi sono gli ultimi dati dell'Unicef. E sono agghiaccianti. Intervenire in questa situazione tragica è urgente e come Italia lo stiamo facendo senza perdere tempo. In queste ore ho sentito il Segretario Generale dell'Onu Guterres e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi, a entrambi ho assicurato il pieno sostegno dell'Italia alle iniziative dell'Onu". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Intanto ieri l'Italia ha fatto partire un trasporto umanitario con circa 20 tonnellate di beni di prima necessità ed accoglienza - prosegue -. Nel frattempo però in Ucraina le bombe dell'esercito russo continuano a esplodere e piombano anche sui corridoi umanitari, che il governo russo continua a non rispettare. Altri civili, altri bambini continuano a rimanere vittima del conflitto. Tutto questo va fermato. E' necessario istituire un tavolo parallelo per la tregua umanitaria, coinvolgendo gli attori internazionali a partire dalle Nazioni Unite. Mettere in salvo queste persone innocenti è la nostra priorità e dobbiamo riuscirci nel più breve tempo possibile". (Italpress)