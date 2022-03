Caro benzina: "Truffa? Deve intervenire Governo nei confronti delle compagnie" Letta: "Se c'è una truffa vuol dire che c'è un truffato: e a pagare è la parte debole della società"

"Se e' una truffa significa che ci sono atteggiamenti insopportabili anche perche' chi paga di piu' e' la parte piu' debole della societa'. Allora se non vogliamo vedere in Italia quello che e' successo in Francia qualche anno fa con i gilet gialli, e' fondamentale che si intervenga subito per calmierare il prezzo dei carburanti. Va fatto, soprattutto perche' questa e' una vera e propria truffa. Un aumento del 50% o comunque di questo genere e' insopportabile". L'ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta lasciando la conferenza programmatica di Europa verde, in corso a Roma.

"Io credo che tutti gli interventi vadano visti, ma in questo caso e' un intervento che va fatto nei confronti delle compagnie. Se c'e' una truffa vuol dire che c'e' qualcuno che e' stato truffato, quindi l'intervento del governo va fatto immediatamente".