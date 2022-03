M5S: in corso da questa mattina il voto online per la leadership di Conte Iscritti chiamati ad eleggere anche la nuova struttura del Movimento, dai vice a organi di garanzia

Sono in corso dalle ore 8 sulla piattaforma M5s le votazioni per confermare Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Movimento. Gli iscritti sono chiamati anche a eleggere la nuova struttura del M5s, dai vice-Presidenti ai Comitati politici, agli organi di garanzia. Nella consultazione on line, che si concludera' domani alle ore 22, gli iscritti dovranno rispondere al quesito: "Sei favorevole alla elezione del prof. Giuseppe Conte, indicato dal Garante, quale Presidente del Movimento 5 Stelle, anche in ripetizione della deliberazione adottata in date 5/6 agosto 2021, al fine della conferma/convalida della delibera stessa nonche' dell'attivita' svolta?". Poi il voto per l'elezione di un componente del Comitato di Garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e da Virginia Raggi, gia' eletti. La rosa di due nominativi proposta dal Garante tra gli eletti ed ex eletti, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentativita' di genere, e' la seguente: Jacopo BERTI Laura BOTTICI Ogni iscritto certificato abilitato al voto potra' esprimere una preferenza. Sara' proclamato eletto il candidato che avra' ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parita' sara' proclamato eletto/a il/la piu' giovane di eta'. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, formato da tre membri eletti mediante consultazione in rete, la rosa di nominativi proposta dal Garante, nel rispetto dei principi di tutela delle minoranze e della rappresentativita' di genere, e' la seguente: Tiziana CIPRINI Fabiana DADONE Barbara FLORIDIA Andrea GRECO Andrea LIBERATI Danilo TONINELLI.