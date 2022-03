Giuseppe Conte riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle Elezione resasi obbligatoria dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli

"Gli iscritti del Movimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un'indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare."

Lo ha dichiarato poco prima della mezzanotte Giuseppe Conte. L'ex premier torna alla presidenza del Movimento. Elezione resasi obbligatoria dopo l’ordinanza del tribunale di Napoli che di fatto aveva sospeso i vertici M5S. Hanno votato 59.047 attivisti, e i sì sono stati 55.618 pari al 94,19%. Gli aventi diritto al voto erano 130.570.

"Nessuna forza politica in questi anni si è impegnata per cambiare il Paese come il Movimento. Vivere di rendita non fa per noi, non possiamo accontentarci delle conquiste ottenute. C’è ancora tanto da fare- ha detto Conte - su lavoro, welfare, ambiente, legalità. Lavorare per il bene comune significa impegnarsi ogni giorno. Noi non smetteremo mai di farlo."