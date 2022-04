Pnrr, Gelmini: "Il Governo pronto ad adeguare i contratti" "Non possiamo ignorare difficoltà che imprenditori, Regioni, Province e Comuni stanno incontrando"

"L'aumento del costo dell'energia e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno diventando insostenibili per le imprese e per le amministrazioni. Dobbiamo, lo abbiamo ribadito in diverse occasioni, rispettare il timing del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non possiamo ignorare le oggettive difficoltà che imprenditori, Regioni, Province e Comuni stanno incontrando, proprio a causa degli effetti negativi della guerra in Ucraina. Il governo è pronto ad intervenire per adeguare i contratti in essere e soprattutto quelli ancora da stipulare al nuovo scenario economico e internazionale". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

"Il Pnrr rappresenta una grande occasione per il Paese e per gli enti locali, ma per spendere presto e bene le risorse europee che arriveranno in questi anni è indispensabile mettere le imprese nelle condizioni di lavorare, rapportandosi correttamente ad un mercato energetico e delle materie prime in continua evoluzione.

Dobbiamo intervenire tempestivamente, non possiamo correre il rischio che il processo di crescita in atto nel nostro Paese possa subire bruschi stop", aggiunge. (Italpress)