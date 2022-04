Draghi ha il Covid: il premier costretto a rinunciare al viaggio in Africa Palazzo Chigi: il presidente del Consiglio dei ministri è asintomatico e sta bene

Avrebbe dovuto visitare prima l'Angola e poi la Repubblica del Congo, per nuove intese commerciali sul gas. Ma dovrà rinunciare al viaggio in Africa per colpa del Covid. Mario Draghi costretto a saltare la trasferta organizzata per soppiantare il gas dalla Russia.

Il presidente del Consiglio dei ministri, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, è asintomatico e sta bene. In questo momento si trova a Città della Pieve, dove aveva deciso di trascorrere le vacanze di Pasqua. "Resterà qui fin quando non si negativizzerà. So che non ha sintomi, mi auguro che si rimetta rapidamente perché la sua presenza a Roma è indispensabile in questo momento", il commento del sindaco della cittadina umbra, Fausto Risini.

La missione africana è comunque confermata: a rappresentare il Governo tricolore ci saranno il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e quello della Transizione ecologica, Roberto Cingolani.