Draghi il 10 maggio alla Casa Bianca per un bilaterale con Biden Al centro dell'incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, martedì 10 maggio incontrerà alla Casa Bianca, a Washington, il presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden. "Sarà l'occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Al centro dell'incontro il coordinamento con gli Alleati sulle misure a sostegno del popolo ucraino e di contrasto all'aggressione ingiustificata della Russia", si legge in una nota di Palazzo Chigi. "Saranno inoltre discusse le eccellenti relazioni bilaterali e riaffermata la solidità del legame transatlantico - prosegue la nota -. Sarà affrontata la cooperazione nella gestione delle sfide globali, dalla sicurezza energetica al contrasto ai cambiamenti climatici, dal rilancio dell'economia allo sviluppo della sicurezza transatlantica. I due Leader si confronteranno anche su questioni regionali e sui preparativi in vista dei vertici G7 e NATO di giugno". (Italpress)