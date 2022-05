Di Maio: "In Europa serve una controffensiva diplomatica" "Tutti i Paesi sono d'accordo in linea di principio con l'ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato"

"Da ministro di questo Governo ed esponente del M5S provo una congruenza totale su quello che sto facendo. Il M5S è stato responsabile negli aiuti a Kiev. Adesso siamo a un momento in cui serve una controffensiva diplomatica, l'Europa deve allargare gli sforzi diplomatici. Dobbiamo costruire un tavolo di pace come ha detto Draghi a Biden e portare Putin al tavolo il prima possibile. In questo momento c'è un aggressore e un aggredito, non c'è parità tra i due, ed è una guerra che sta colpendo tutte le famiglie". Così Luigi Di Maio, ministro per gli Affari Esteri, a "Mezz'ora in più" su Rai3.

Riguardo alla Nato, il ministro sottolinea: "Tutti i Paesi sono d'accordo in linea di principio con l'ingresso di Finlandia e Svezia, anche la Turchia che però sta cercando di negoziare alcune decisioni bilaterali. Nella prossima settimana mi aspetto un'accelerazione in termini di tempi. In linea di principio la Turchia non mette un veto all'ingresso. Finlandia e Svezia si sentono minacciate dalla Russia e vogliono difendersi, per questo entrano nella Nato, che è un'alleanza difensiva".



