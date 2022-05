Renzi: "I Cinque Stelle? La loro canzone è povero gabbiano" Il leader di Italia Viva sfotte i grillini: "Non vogliono stare più col Pd e la Lega vuol dialogare"

"La politica italiana mastica in modo incredibile leadership. Io vedo in crisi la Lega, che ha un disegno, dialogare con i 5 Stelle che non vogliono stare con il Pd. "Povero gabbiano", più o meno è questa la canzone dei 5Stelle", le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa alla Camera.

Quanto a Italia Viva: " "Da qui al prossimo anno puntiamo a fare almeno il 10%. Non so se il Movimento Cinque Stelle arrivera' alle prossime elezioni del 2023. Vediamo che fa il Pd. La leadership di Conte, che e' gia' una antinomia, credo sia messa in discussione, ma non dai giudici, ma dal fatto che non hanno una linea"