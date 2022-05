Ucraina, Tajani: "Sì a corridoi verdi per salvare vite" Il coordinatore di Forza Italia: "Il grano deve essere mandato dove serve"

"Il grano deve essere mandato dove serve, noi abbiamo un problema di fame in Africa dove ci sono paesi che rischiano di vedere rivolte sociali e difficoltà di tipo alimentare. Qui si tratta di far mangiare milioni di persone ed è per questo che bisogna fare in mondo che quel grano arrivi in Africa. I corridoi verdi sono una via che va percorsa, qui si tratta di salvare vite umane". Così il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite a Mattino Cinque News su Canale 5. (Italpress)