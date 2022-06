Affluenza alle 12 alle Comunali al 17,64%, per i referendum al 6,8% Si vota in 971 municipi e su 5 quesiti Giustizia

Ha preso il via in tutta Italia, dalle 7,00 di questa mattina, il voto per 5 quesiti referendari sulla giustizia e, in 971 comuni, quello per il rinnovo degli organi elettivi. L’affluenza parziale alle ore 12 per le elezioni comunali è del 17,43%. Lo comunica in una nota il Viminale, in riferimento a 262 comuni su 818 complessivi al voto in Italia.

Si alza, seppur di poco rispetto al 5% comunicato in precedenza, anche il dato ai referendum sulla giustizia, che passa al 6,18%, quando sono arrivati i dati di oltre 6.118 comuni su 7.903. Difficile che con questa percentuale di voto il referendum possa superare il quorum del 50% dei votanti.

Il primo turno delle amministrative riguarda 142 comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e 829 inferiore. In particolare, sono chiamati al voto 4 capoluoghi di Regione (Palermo, Genova, L’Aquila e Catanzaro) e 22 capoluoghi di provincia (Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Lodi, Monza, Belluno, Padova, Verona, Gorizia, La Spezia, Parma, Piacenza, Lucca, Pistoia, Frosinone, Rieti, Viterbo, Barletta, Taranto, Catanzaro, Messina, Oristano). Proprio a Palermo, nel corso della mattinata, numerosi seggi si sono aperti i ritardo a causa della mancanza dei presidenti di seggio, circostanza che ha spinto il Viminale ad emanare una comunicazione, che permetterà a chi si troverà nei locali dei seggi, di votare anche dopo le 23. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi delle 23, e in questo caso si capirà subito se avrà votato almeno il 50% degli aventi diritto al voto, in modo da poter ritenere valido il giudizio dei cittadini, mentre quello per la tornata amministrativa inizierà alle 14 di lunedì 13 giugno. Per i referendum abrogativi e le elezioni amministrative, i seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. L’elettore dovrà essere munito di tessera elettorale e idoneo documento di riconoscimento. Dopo le polemiche dei giorni scorsi è stato tolto l’obbligo di mascherina, anche se il Viminale informa che è fortemente raccomandato il suo utilizzo. (ITALPRESS).