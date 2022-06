"In 2023 insieme Pd, Renzi, Conte, Di Maio e Calenda per non far vincere destre" Nardella: "Letta federatore e tutti insieme: chi non ci sta si prende responsabilità sconfitta"

"Non ho mai pensato di uscire dal Pd. Lavoro per farlo crescere insieme al segretario Letta. Con lui ho un rapporto eccellente, di amicizia e di stima. Da ministro ha acquisito autorevolezza e competenze". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un'intervista al quotidiano 'La Stampa'. "Noi del Pd di scissioni ne abbiamo avute anche troppe, siamo gli ultimi a poter dare consigli. Sono momenti molto difficili, politicamente e umanamente - ha aggiunto Nardella - Mi auguro che entrambe le parti continuino a sostenere il governo Draghi, perché abbiamo bisogno di stabilità in un momento difficilissimo per gli italiani". "La questione non è chi sceglie il Pd ma il contrario: sono gli altri che devono decidere se stare con il Pd, che è la principale forza europeista e riformista - ha continuato Nardella - Confrontiamoci sulle idee: lavoro per i giovani e le donne, riduzione delle tasse sul lavoro, aumento dei salari. Sono convinto che Letta sia la persona giusta per federare queste forze come fu con l'Ulivo trent'anni fa. Prodi c'è riuscito con Bertinotti e Mastella, perché noi non possiamo provare a mettere insieme Conte, di Maio, Renzi e Calenda?. Non un cartello elettorale, ma un progetto per il Paese con Letta federatore. Chi non ci sta si prende la responsabilità di far vincere la destra".