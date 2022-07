Governo pone fiducia. M5S strappa. Draghi dopo voto al Colle Il voto alle 15 e 30. Possibile che il premier rimetta il mandato nelle mani di Mattarella

Dopo il voto di fiducia sul decreto Aiuti nell'aula del Senato, si terrà alle 15.30 un Consiglio dei ministri e poi il presidente del Consiglio, Mario Draghi, dovrebbe salire al Colle. Il Cdm era già previsto da ieri e dovrebbe estendere lo stato di emergenza per la siccità. Sarà però l'occasione per un faccia a faccia all'interno del GOVERNO dopo lo strappo dei 5 stelle al Senato. E c'è chi non esclude che Draghi possa annunciare l'intenzione di rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.