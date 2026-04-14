Italia sospende accordo difesa con Israele: tensione diplomatica Stop al rinnovo automatico del memorandum, Tel Aviv minimizza

L’Italia sospende il rinnovo automatico del memorandum d’intesa sulla Difesa con Israele, segnando un nuovo punto di attrito nei rapporti bilaterali. L’annuncio è arrivato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a margine del Vinitaly di Verona, in un contesto internazionale sempre più delicato.

L’accordo, firmato nel 2003 ed entrato in vigore nel 2005, prevedeva una cooperazione strutturata tra i due Paesi in ambito militare e tecnologico. Il rinnovo, che sarebbe scattato automaticamente, è stato invece bloccato dal governo italiano.

Una decisione maturata nelle tensioni

A formalizzare lo stop è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha comunicato la decisione al suo omologo israeliano Israel Katz. La sospensione impedirà il prolungamento dell’intesa fino al 2031.

Alla base della scelta ci sono le crescenti tensioni degli ultimi mesi, in particolare gli episodi che hanno coinvolto le forze israeliane e i caschi blu dell’UNIFIL in Libano, missione sotto comando italiano. A ciò si aggiungono le recenti dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha criticato duramente le operazioni israeliane contro i civili libanesi.

La reazione di Israele

Da Tel Aviv si tende però a ridimensionare la portata della decisione. Le autorità israeliane sostengono che il memorandum non abbia mai avuto un impatto operativo rilevante e che la sua sospensione non produrrà effetti concreti sulla sicurezza nazionale.

Diversa la lettura interna. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha parlato di un fallimento politico del governo guidato da Benjamin Netanyahu, sottolineando come la rottura con un Paese considerato tradizionalmente vicino rappresenti un segnale negativo.

Rapporti in fase critica

Il memorandum costituiva un quadro di cooperazione che includeva scambio di informazioni, tecnologie e materiali militari, oltre a progetti comuni nei settori della sicurezza informatica e dell’aeronautica. La sua sospensione non interrompe automaticamente ogni collaborazione, ma rappresenta un segnale politico forte.

Il gesto dell’Italia arriva in una fase in cui i rapporti con Israele risultano tra i più tesi degli ultimi anni. Resta ora da capire se si tratti di una misura temporanea legata al contesto attuale o dell’inizio di una revisione più profonda delle relazioni strategiche tra Roma e Tel Aviv.