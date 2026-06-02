Patrimoniale, il campo largo si divide: critiche a Schlein M5S e Italia Viva frenano sulla tassa patrimoniale proposta dalla leader Pd

L’ipotesi di introdurre una tassa patrimoniale, rilanciata dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ha provocato immediate tensioni all’interno del cosiddetto campo largo. Le reazioni più critiche non sono arrivate dal centrodestra, ma proprio dagli alleati che dovrebbero costruire l’alternativa di governo in vista delle elezioni politiche del 2027.

Renzi attacca la proposta

Tra i più netti nel respingere l’idea c’è stato Matteo Renzi, che ha definito la scelta un errore sia tattico sia strategico. Secondo l’ex presidente del Consiglio, riportare al centro del dibattito il tema della patrimoniale rischia di offrire al centrodestra un argomento efficace nella battaglia politica sulle tasse.

Renzi sostiene inoltre che un annuncio di questo tipo potrebbe spingere i grandi patrimoni a trasferire investimenti e residenza fiscale all’estero, con effetti negativi sul gettito e quindi sulle risorse disponibili per servizi pubblici come sanità, scuola e sicurezza.

La posizione del Movimento 5 Stelle

Anche il Movimento 5 Stelle ha scelto una linea prudente. La vicepresidente del gruppo, Vittoria Baldino, ha escluso che la patrimoniale faccia parte del programma condiviso delle opposizioni.

Secondo Baldino, il confronto politico dovrebbe concentrarsi sulle misure necessarie per sostenere famiglie e imprese in una fase economica complessa. Per i pentastellati, il programma comune è ancora in costruzione e dovrà nascere dal confronto con cittadini e territori.

L’offensiva del centrodestra

Le divisioni tra le opposizioni sono state immediatamente sfruttate dalla maggioranza. Il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani ha accusato la sinistra di voler aumentare la pressione fiscale sugli italiani.

Forza Italia ha presentato la proposta come la prova di una diversa visione economica tra centrodestra e opposizioni, sostenendo che un eventuale governo guidato dal campo largo introdurrebbe nuove imposte patrimoniali.

La replica è arrivata da Angelo Bonelli, che ha contestato la ricostruzione del centrodestra e ha sottolineato come l’attuale pressione fiscale abbia raggiunto livelli elevati durante la legislatura guidata da Giorgia Meloni. Bonelli ha inoltre sostenuto la necessità di una maggiore progressività del sistema tributario.

Un tema che divide le opposizioni

La discussione sulla patrimoniale evidenzia una delle principali difficoltà del progetto unitario delle opposizioni. Mentre il Partito Democratico punta a rafforzare il tema della redistribuzione della ricchezza, Italia Viva e Movimento 5 Stelle temono che il dibattito possa allontanare una parte dell’elettorato moderato e produttivo.

La questione fiscale si conferma così uno dei nodi più delicati nella costruzione di un programma comune, destinato a pesare sulle future alleanze e sugli equilibri interni del campo progressista.