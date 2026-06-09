Comunali, il centrosinistra chiude avanti 10 a 6 Nei capoluoghi il voto ridisegna la mappa: il centrosinistra cresce

Il voto delle comunali 2026 nei capoluoghi consegna al centrosinistra un vantaggio netto sul centrodestra: dieci amministrazioni contro sei. Il dato segna un avanzamento rispetto alla precedente tornata, quando il rapporto era di otto a cinque, e riduce lo spazio delle esperienze civiche o fuori dai due poli principali.

La mappa uscita dalle urne racconta una competizione ancora molto territoriale, ma con un saldo favorevole al campo progressista. Il centrosinistra ha strappato Pistoia al primo turno e Agrigento al ballottaggio, mentre ha conquistato Enna e Avellino, città che arrivavano da esperienze rispettivamente legate a Italia Viva e a liste civiche.

Il peso dei ballottaggi

Il secondo turno ha chiuso il quadro nei sei capoluoghi rimasti in bilico. Il centrodestra ha vinto ad Arezzo, Lecco e Macerata. Il centrosinistra si è imposto ad Agrigento, Chieti e Trani, riequilibrando il confronto nei ballottaggi ma consolidando il vantaggio complessivo maturato già al primo turno.

Nel campo progressista sono arrivati anche i successi di continuità a Mantova, Andria, Prato e Salerno, tutti chiusi al primo turno, oltre alle conferme al ballottaggio di Chieti e Trani. Per il centrodestra pesano invece le conquiste di Reggio Calabria, al primo turno, e di Lecco, al secondo, insieme alla tenuta di Venezia e ai risultati di Arezzo e Macerata.

Civici in arretramento

Il voto lascia meno spazio ai sindaci civici rispetto alla precedente fotografia politica. Le liste civiche mantengono Fermo e Sanluri al primo turno, mentre a Tempio Pausania il quadro resta affidato al ballottaggio del 21 e 22 giugno tra due candidati espressione di aree civiche. Sud chiama Nord conferma invece Messina, tenendo una posizione autonoma rispetto ai due schieramenti nazionali.

Il risultato rafforza la lettura di una competizione sempre più polarizzata, nella quale i due blocchi principali tornano a pesare nella maggior parte dei capoluoghi. Per il centrosinistra il dato numerico rappresenta un segnale politico positivo; per il centrodestra, la conferma in città simbolo come Venezia e la conquista di Reggio Calabria evitano una lettura univoca della tornata.

Il quadro nazionale

La tornata amministrativa ha coinvolto 18 capoluoghi e si è chiusa con un’affluenza in calo ai ballottaggi. Il dato politico principale resta il saldo finale: centrosinistra a quota dieci, centrodestra a quota sei, con civiche e altri soggetti ridotti a due amministrazioni già definite, in attesa del caso Tempio Pausania.