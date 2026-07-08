Treni, accumulati ritardi per 7 anni: «E Salvini dice che va tutto bene» Barbagallo chiede i minuti persi: «Sette anni e mezzo nel 2026»

La polemica sui treni arriva in Aula alla Camera e si concentra su un dato politicamente pesante: secondo le elaborazioni del Partito Democratico, nei primi sei mesi del 2026 i convogli italiani avrebbero accumulato oltre sette anni e mezzo di ritardi complessivi. A sollevare il caso è Anthony Barbagallo, deputato e capogruppo dem in Commissione Trasporti, durante il Question Time con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Una denuncia che si inserisce in settimane segnate da cantieri, rallentamenti, cancellazioni e proteste dei viaggiatori.

Lo scontro in Aula

Barbagallo contesta al ministro una rappresentazione giudicata lontana dalla realtà quotidiana di pendolari, lavoratori e turisti. Il parlamentare del Pd chiede al titolare del Mit di indicare non solo percentuali di puntualità, ma il numero esatto dei minuti di ritardo accumulati dai treni negli ultimi anni. Il punto politico è tutto qui: per l’opposizione, parlare di trasporto “eccellente” mentre nelle stazioni si moltiplicano attese e disagi significa ignorare il problema alla radice.

Nel mirino finisce la gestione complessiva del sistema ferroviario. Barbagallo parla di assenza di programmazione, coordinamento e informazione, attribuendo al governo e al ministro Salvini la responsabilità di un peggioramento progressivo nella legislatura. Il 2026, secondo la ricostruzione dem, sarebbe l’anno più critico, con un livello di ritardi tale da trasformare la mobilità ferroviaria in un’incognita quotidiana.

Il peso sui viaggiatori

La questione non riguarda soltanto le statistiche. Per chi usa il treno per lavorare, studiare, raggiungere una visita medica o spostarsi per turismo, il ritardo non è un dato astratto. È tempo sottratto alla giornata, appuntamenti saltati, coincidenze perse, costi aggiuntivi. Nelle parole di Barbagallo, il danno si misura anche nella difficoltà di programmare una normale agenda personale e professionale.

Il tema diventa ancora più delicato nel pieno della stagione estiva. Rainews ha segnalato per luglio un quadro complicato da cantieri e scioperi, con deviazioni e aumenti dei tempi di viaggio fino a tre ore sulla direttrice Roma-Milano in coincidenza con lavori sul nodo ferroviario di Firenze. Anche Trenitalia indica per l’estate 2026 interventi programmati nell’ambito del piano nazionale di ammodernamento della rete, con modifiche alla circolazione su alcune tratte.

Il nodo politico

La replica politica del Pd insiste su una richiesta di trasparenza: pubblicare i minuti assoluti di ritardo, non limitarsi a indicatori percentuali che, secondo l’opposizione, non restituiscono l’impatto reale sui passeggeri. Già nelle scorse settimane il deputato dem Andrea Casu aveva sostenuto che il conteggio dei sette anni e mezzo deriverebbe dalla somma dei minuti di ritardo registrati sulla rete ferroviaria nei primi sei mesi del 2026, escludendo le giornate di sciopero per evitare strumentalizzazioni.

Per Salvini, invece, il confronto resta legato anche ai cantieri e agli investimenti in corso sulla rete. Ma è proprio qui che si apre la frattura: il governo rivendica opere e ammodernamenti, l’opposizione denuncia un sistema che, mentre si trasforma, scarica i costi dei disagi sui passeggeri. Il risultato è una battaglia politica destinata a proseguire, soprattutto se l’estate ferroviaria dovesse confermare ritardi e rallentamenti sulle principali direttrici nazionali.