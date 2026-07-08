Boschi attacca Salvini: «Pendolari sperano lei torni al Viminale» La capogruppo di Italia Viva contro il ministro al Question Time

La polemica sui ritardi ferroviari arriva di nuovo nell’Aula della Camera e questa volta l’attacco porta la firma di Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva-Casa Riformista. Durante il Question Time con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’esponente centrista ha usato toni duri, accusando il leader leghista di aver “diviso l’Italia in due senza fare la secessione, ma semplicemente fermando i treni”.

Il j’accuse in Aula

Per Boschi, il caos ferroviario non è più soltanto un problema di trasporti, ma una questione politica che pesa sulla vita quotidiana e perfino sul funzionamento delle istituzioni. La deputata ha collegato i ritardi dei convogli anche al rallentamento dei lavori parlamentari sulla riforma elettorale, sostenendo che alcuni parlamentari non sarebbero riusciti ad arrivare a Roma in tempo proprio a causa dei disservizi ferroviari.

La frase più netta riguarda il rapporto tra statistiche ufficiali e percezione reale dei passeggeri. Secondo Boschi, acquistare un biglietto ferroviario è ormai “come giocare alla lotteria”, perché chi parte non sa più con certezza se e quando arriverà. Nel mirino finisce anche il modo in cui il ministero presenta i dati sulla puntualità: l’accusa dell’opposizione è che un treno possa essere considerato puntuale anche con margini di ritardo giudicati inaccettabili da chi viaggia ogni giorno.

La linea dell’opposizione

L’intervento di Italia Viva si inserisce in una giornata di pressione parlamentare sul ministro Salvini, già contestato dal Partito Democratico per l’aumento dei ritardi e per la richiesta di dati più trasparenti sui minuti complessivi persi dai convogli. Il tema è diventato uno dei fronti principali dello scontro politico estivo, mentre cantieri, guasti e rallentamenti continuano a incidere sulle principali direttrici ferroviarie.

Il caso assume un valore simbolico perché riguarda insieme pendolari, studenti, lavoratori, turisti e personale politico-istituzionale. Nei giorni scorsi, anche le cronache nazionali hanno segnalato una settimana difficile per chi viaggia in treno, con lavori nel nodo di Firenze e rallentamenti sull’Alta velocità capaci di dividere di fatto il Paese in due e generare ritardi fino a circa due ore.

Il nodo delle responsabilità

Nel suo intervento, Boschi ha accusato Salvini di aver indicato negli anni molti responsabili diversi: governi precedenti, sindaci, amministratori delegati. Tutti, ha sostenuto, tranne il ministro che da quattro anni guida il dicastero dei Trasporti. È il cuore politico dell’affondo: l’opposizione vuole spostare il confronto dalla gestione tecnica dei singoli guasti alla responsabilità complessiva di governo.

Il riferimento alla riforma elettorale amplifica la portata della critica. Già a fine giugno era emerso il rischio che il caos ferroviario potesse incidere sui lavori parlamentari, con richieste di rinvio delle sedute proprio per le difficoltà di spostamento verso Roma.

Una battaglia destinata a proseguire

Per il governo, la difesa passa dagli investimenti e dai cantieri aperti sulla rete. Per le opposizioni, invece, quei lavori non bastano a giustificare un sistema percepito come fragile e imprevedibile. La frattura politica resta dunque netta: da una parte la rivendicazione degli interventi infrastrutturali, dall’altra la denuncia di disagi che ricadono direttamente sui cittadini.

La battuta di Boschi sulla “secessione senza secessione” fotografa il punto più sensibile della vicenda: quando il treno non garantisce più continuità tra Nord, Centro e Sud, il problema non è solo la puntualità, ma la tenuta materiale dei collegamenti del Paese. Ed è su questo terreno che l’opposizione intende continuare a incalzare Salvini.