Di Battista: «Sto meglio, il 4 settembre torno in Italia» L’ex deputato M5s annuncia da Cuba il rientro con un’aeroambulanza coperta dall’assicurazione

«Oggi mi sento meglio». È Alessandro Di Battista a dare direttamente da Cuba l’aggiornamento più atteso sulle proprie condizioni di salute. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dopo il malore accusato il 28 agosto, ha annunciato che lascerà l’isola venerdì 4 settembre per rientrare in Italia. Il trasferimento avverrà a bordo di un’aeroambulanza.

Il messaggio pubblicato sui social segna un passaggio importante dopo giorni di apprensione. Di Battista racconta di sentirsi meglio e mantiene un tono fiducioso: «Sono stati giorni difficili», scrive, spiegando però di essere ottimista e di cercare di vedere gli aspetti positivi anche nella situazione che sta attraversando.

Il rientro con l’aeroambulanza

La data indicata dallo stesso Di Battista è il 4 settembre. L’ex parlamentare ha precisato anche un elemento che nei giorni scorsi era stato al centro dell'attenzione: il costo del trasferimento sanitario non sarà sostenuto dallo Stato, ma dalla compagnia assicurativa con la quale aveva sottoscritto una polizza prima della partenza per Cuba.

Nei giorni precedenti erano circolate diverse ipotesi sulla tempistica del ritorno e sulle modalità con cui organizzarlo. L’annuncio dell’interessato chiarisce ora il quadro: sarà un volo sanitario e la partenza avverrà venerdì. Di Battista aveva inoltre escluso, secondo le ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore, il ricorso a un volo di Stato.

Il ringraziamento ai medici cubani

Nel suo messaggio Di Battista dedica un passaggio particolare al personale sanitario che lo ha assistito. Ringrazia i medici cubani, sottolineando che anche i sanitari italiani con cui è stato mantenuto il contatto avrebbero giudicato tempestive la diagnosi e la scelta delle prime cure.

Il malore aveva colpito l’ex parlamentare durante la permanenza sull’isola. Le prime cure erano state prestate a Santa Clara, prima del successivo trasferimento all’Avana. Nei giorni immediatamente successivi al ricovero le sue condizioni avevano destato preoccupazione e si era iniziato a lavorare alle possibili modalità per riportarlo in Italia non appena il quadro clinico lo avesse consentito.

Il messaggio dall’ospedale

Anche durante il ricovero Di Battista ha scelto i social per comunicare direttamente con chi in questi giorni gli ha inviato messaggi di vicinanza. Nel post ringrazia per l'affetto ricevuto, definendolo superiore a quello che avrebbe immaginato.

Nello stesso intervento l’ex esponente del M5s torna anche sui temi politici e internazionali di cui si occupa da tempo, dedicando un passaggio alla Palestina e riferendo quanto gli sarebbe stato raccontato negli ospedali cubani sulla formazione a Cuba di personale sanitario palestinese. Un argomento che Di Battista ha voluto affiancare all’aggiornamento personale sulle proprie condizioni.

Per il momento, tuttavia, l’attenzione resta concentrata sul viaggio di ritorno. Dopo i giorni più difficili seguiti al malore, il prossimo passaggio sarà il trasferimento sanitario verso l’Italia, fissato per venerdì 4 settembre.