Melonellum, al ballottaggio Vannacci ribalta il voto Centrosinistra al 44,4% al primo turno, centrodestra al 51,1% nel secondo

Il Campo largo sarebbe nettamente davanti al primo turno, ma perderebbe la sfida se la nuova legge elettorale prevedesse un ballottaggio. È il risultato più sorprendente della simulazione realizzata da YouTrend tra l’1 e il 2 settembre 2026 su un campione di 1.200 maggiorenni rappresentativi della popolazione italiana. Il centrosinistra raccoglierebbe il 44,4 per cento, contro il 38,1 per cento del centrodestra. Al secondo turno, però, i rapporti di forza si capovolgerebbero: 51,1 per cento alla coalizione di governo e 48,9 per cento al centrosinistra.

Il dato irrompe nella discussione sulla nuova legge elettorale proprio mentre al Senato è tornata in campo l’ipotesi del doppio turno. Il testo uscito dalla Camera prevede un premio di maggioranza per la coalizione più votata che raggiunga almeno il 42 per cento. Con le intenzioni di voto fotografate dal sondaggio, sarebbe il Campo largo l’unico schieramento in grado di oltrepassare quella soglia.

Il vantaggio del Campo largo al primo turno

Se si votasse con la formula approvata dalla Camera, la fotografia di YouTrend offrirebbe dunque al centrosinistra un vantaggio politico molto consistente. Tra i due blocchi ci sarebbero 6,3 punti percentuali di distanza, sufficienti non soltanto a certificare il primato del Campo largo, ma anche a portarlo oltre la soglia prevista per accedere al premio.

È proprio questo passaggio a rendere politicamente sensibile il confronto sul ballottaggio. Il presidente di YouTrend, Giovanni Diamanti, osserva che la difficoltà del centrodestra al primo turno contribuisce a spiegare perché l’ipotesi del secondo voto sia tornata al centro del dibattito parlamentare. Il punto, però, è che sulla modifica la maggioranza non appare compatta: Lega e Forza Italia hanno espresso perplessità, mentre nel confronto parlamentare resta sul tavolo una formula che prevede un secondo turno in determinate condizioni e senza nuovi apparentamenti tra le coalizioni.

Il passaggio è importante anche per evitare un equivoco. Il ballottaggio non è ancora la regola con cui si voterà alle prossime politiche. È una modifica in discussione nel corso dell’iter della riforma e il suo destino dipenderà dai voti in Parlamento e dagli equilibri interni alla maggioranza.

L’effetto Vannacci cambia il secondo turno

La vera chiave del ribaltamento è Roberto Vannacci. Al primo turno Futuro Nazionale viene stimato all’8,2 per cento, una quota che sottrae consensi soprattutto all’area tradizionale del centrodestra e impedisce alla coalizione guidata da Giorgia Meloni di avvicinarsi al risultato del Campo largo.

Quando però la competizione si restringe a due schieramenti, quella dispersione tende a ricomporsi. Secondo la rilevazione, oltre l’82 per cento degli elettori di Futuro Nazionale tornerebbe alle urne al ballottaggio e il flusso si orienterebbe in larga misura verso il centrodestra. È questa mobilitazione a trasformare uno svantaggio di oltre sei punti in una vittoria di 2,2 punti.

La dinamica appare coerente anche con l’evoluzione politica dello stesso Vannacci. Futuro Nazionale, fondato dopo la separazione dalla Lega, è cresciuto rapidamente nei sondaggi e il suo leader ha definito il centrodestra il proprio interlocutore naturale, pur senza formalizzare una nuova alleanza. Le rilevazioni degli ultimi mesi mostrano come il partito sia diventato un concorrente diretto delle forze della maggioranza, ma anche un potenziale serbatoio di voti decisivo in uno scenario bipolare.

Dove il centrosinistra perde consensi

Il vantaggio del centrodestra al secondo turno non dipende soltanto da Futuro Nazionale. La simulazione individua anche una diversa capacità delle due coalizioni di riportare alle urne il proprio elettorato.

Gli elettori del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra mostrano una maggiore continuità tra primo e secondo turno. Più debole sarebbe invece la mobilitazione di una parte dell’elettorato del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva e di Più Europa. È in questa fascia che il Campo largo perderebbe una parte del vantaggio conquistato nella prima votazione.

Il centrodestra, contemporaneamente, riuscirebbe a pescare anche fuori dal proprio perimetro tradizionale. Una parte degli elettori di Azione e del Partito Liberaldemocratico, che insieme al primo turno vengono stimati intorno al 5,4 per cento, si orienterebbe verso la coalizione di governo nella scelta a due. Per il centrosinistra, quindi, il problema non sarebbe tanto conquistare il primo posto, quanto riuscire a trasformare una coalizione elettoralmente larga in un blocco altrettanto compatto al momento decisivo.

Una partita aperta per appena due punti

Il 51,1 contro 48,9 per cento non consegna comunque una vittoria acquisita al centrodestra. Due punti di distanza, in una rilevazione demoscopica e non in un voto reale, lasciano uno spazio molto ampio alle campagne elettorali, alla scelta dei candidati e soprattutto alla partecipazione.

Per Giovanni Diamanti, il Campo largo avrebbe ancora margini proprio tra gli elettori che al secondo turno tendono a disperdersi. La capacità di riportare al voto una quota maggiore di sostenitori del M5S e delle forze centriste della coalizione potrebbe ridurre o cancellare lo svantaggio. Un altro terreno di competizione sarebbe quello del voto moderato oggi attratto da Azione e dal Partito Liberaldemocratico.

Il nodo dell’astensione

Sul fondo resta un dato che pesa quasi quanto le percentuali dei partiti. Astenuti e indecisi vengono stimati al 36,6 per cento al primo turno. Un bacino molto ampio, che rende ogni simulazione necessariamente mobile e che può incidere sulla composizione dell’elettorato effettivamente chiamato a decidere.

La rilevazione non dice quindi chi vincerà le prossime elezioni. Fotografa piuttosto un paradosso politico: con una competizione a turno unico il Campo largo avrebbe oggi un vantaggio netto, mentre un sistema a doppio turno potrebbe permettere al centrodestra di ricompattare al momento decisivo una parte dei voti usciti dal suo perimetro, a cominciare da quelli di Roberto Vannacci.

Ed è proprio per questo che il confronto sulla legge elettorale non riguarda soltanto le regole. La crescita di Futuro Nazionale, le difficoltà delle coalizioni nel trattenere i propri elettori e la possibilità di un ballottaggio stanno modificando anche le strategie con cui maggioranza e opposizione guardano alle prossime elezioni politiche.